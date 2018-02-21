Balyoz kumpasında 5 şüpheli tutuklandı

FETÖ
/PDY
tarafından kurulan Balyoz Kumpas
ı'na ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında ilk operasyonda gözaltına alınan 5 şüphelinin tamamı tutuklandı. Necat Aksu İstanbul'da, Mehmet Kılıç
Yozgat'ta, Hüseyin Yalçın Adana'da, Mehmet Özdemir Gaziantep'te, Mehmet Ay isimli şüpheli ise Adana'da gözaltına alındı. Şüphelilerin tamamı, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, devletin güvenliğine veya iç veya dış siyasal yararlarına ilişkin belge veya vesikaları hileyle alma, devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklama' suçları kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi.