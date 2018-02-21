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ında 5 şüpheli tutuklandı

Nazif KARAMAN
NAZİF KARAMAN Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 21.2.2018
Balyoz kumpasında 5 şüpheli tutuklandı
/ tarafından kurulan ı'na ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında ilk operasyonda gözaltına alınan 5 şüphelinin tamamı tutuklandı. Necat Aksu İstanbul'da, Yozgat'ta, Hüseyin Yalçın Adana'da, Mehmet Özdemir Gaziantep'te, Mehmet Ay isimli şüpheli ise Adana'da gözaltına alındı. Şüphelilerin tamamı, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, devletin güvenliğine veya iç veya dış siyasal yararlarına ilişkin belge veya vesikaları hileyle alma, devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklama' suçları kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Balyoz kumpasında 5 şüpheli tutuklandı
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