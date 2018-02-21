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'dan önemli açıklamalar

Yıldırım Kalkınma Planı Tanıtım Programında önemli açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 21.2.2018 14:56 Güncelleme Tarihi: 21.2.2018 15:00
Başbakan Binali Yıldırım'dan önemli açıklamalar

Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmalarından satır başları;

Ekonomik krizlerin sıkça yaşandığı bir dönemeden geçiyoruz. Birbirimize destek olarak her zamankinden daha çok kenetlendik. Geleceğe emin adımlarla yürüyoruz. Demokrasi güçlü bir ekonomisiyle Türkiye adeta göz kamaştırıyor. Türkiye gelecek için güçlü bir liman olmaya devam ediyor. Darbe teşebbüsleri ve ihanetler bizi yıldıramadı. Aksine bütün şoklara karşı direncimizi artırdık

Türkiye güçlendikçe kenetlendikçe tuzaklar artıyor ama biz birer birer bozduk bu güne geldik. Zeytin Dalı Operasyonu planlandığı gibi sürüyor. Teröristlere destek verenleri tarih unutmayacak. Terör belası tamamen sona erene kadar sürecek.

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Başbakan Binali Yıldırım'dan önemli açıklamalar
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