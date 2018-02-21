Deşifre oldular 189 gözaltı

Konya
'da
yürütülen FETÖ
soruşturmasında örgütün "büyük bölge mesulü" Ümit Koç, memurlardan sorumlu Ramazan Oflaz, doktorlardan sorumlu Salih Çiçek, milli eğitimden sorumlu Ramazan Çağıldak, işçilerden sorumlu Mehmet Güner, memurlardan sorumlu Şakir Aslım, askeri lise, harp ve polis okullarındaki öğrencilere abilik yapan Ertuğrul Şentürk, İsmail Akçakoyun ve Muhsin Koyuncuoğlu'nun da bulunduğu 80 kişi daha deşifre edildi. 31 ilde düzenlenen operasyon 47 şüpheli gözaltına alınırken, aralarında örgütün öğrenci evleri sorumlusu olan eski Konya CHP
Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Fatih Tamer'in de bulunduğu 33 şüpheli ise aranıyor. Öte yandan Çanakkale
'de ise 13'ü muvazzaf 14 jandarma personeli gözaltına alındı.