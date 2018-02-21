FETÖ sanığı mühendise hapis

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Ahmet Talip Türkmen ile avukatı katıldı.

Savcı mütalaasında, sanık Türkmen'in kullandığı 2 telefon hattında ByLock tespit edildiği, örgütle bağlantılı dershaneye gittiğini, FETÖ'nün yurtlarında kaldığını ve iş yerlerinde çalıştığını belirtti.

Sanığın örgüt hiyerarşisi içerisinde yer aldığını belirten savcı, "Sanığın, örgüt yapılanması içerisinde askeri veya polis okulunda okuyan öğrencilerin sorumluluğunu üstlendiği, öğrencilerin takibini yaptığı, subay veya astsubay okullarına öğrenci alımı ve yerleştirilmesi ile askeri öğrencilerin sohbetlerini organize ettiği, kredi yurtlarında kalan öğrencilerin örgüte kazandırılmasına çalıştığı belirlenmiştir." ifadesini kullanarak Türkmen'in cezalandırılmasını istedi.

Sanık Türkmen ise mütalaayı kabul etmediğini belirterek beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığı "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün hapisle cezalandırdı.