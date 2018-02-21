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sanığı mühendise hapis

'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (/) soruşturması kapsamında askeri öğrencilerin sohbetlerini organize ettiği ve kullanıcısı olduğu iddiasıyla yargılanan mühendis, 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Giriş Tarihi: 21.2.2018 14:36 Güncelleme Tarihi: 21.2.2018 14:36
FETÖ sanığı mühendise hapis

12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Ahmet Talip Türkmen ile avukatı katıldı.

Savcı mütalaasında, sanık Türkmen'in kullandığı 2 telefon hattında tespit edildiği, örgütle bağlantılı dershaneye gittiğini, 'nün yurtlarında kaldığını ve iş yerlerinde çalıştığını belirtti.

Sanığın örgüt hiyerarşisi içerisinde yer aldığını belirten savcı, "Sanığın, örgüt yapılanması içerisinde askeri veya polis okulunda okuyan öğrencilerin sorumluluğunu üstlendiği, öğrencilerin takibini yaptığı, subay veya astsubay okullarına öğrenci alımı ve yerleştirilmesi ile askeri öğrencilerin sohbetlerini organize ettiği, kredi yurtlarında kalan öğrencilerin örgüte kazandırılmasına çalıştığı belirlenmiştir." ifadesini kullanarak Türkmen'in cezalandırılmasını istedi.

Sanık Türkmen ise mütalaayı kabul etmediğini belirterek beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığı "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün hapisle cezalandırdı.

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FETÖ sanığı mühendise hapis
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