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’nün ‘Ümitçi’ imamı yakalandı!

darbe girişimi ardından Fetullahçı Terör Örgütü’nün Deniz Kuvvetleri Yapılanması’nda örgütten kopan kişileri ’ye yeniden kazandırmaktan sorumlu olan Ersin K. yakalandı. Örgütün ‘Ümitçi’ tabir edilen birimde Marmara Bölge Temsilcisi konumunda olduğu belirlenen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sema ALİM DALGIÇ
SEMA ALİM DALGIÇ Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 21.2.2018 17:03 Güncelleme Tarihi: 21.2.2018 17:04

/PDY'nin sözde Deniz Kuvvetleri Yapılanması'nda, 17-25 Aralık ve darbe kalkışmaları ardından örgütten kopanları yeniden kazandırmak faaliyetinden sorumlu Ersin K., İstanbul'da yakalandı. 'Ümitçi' olarak tabir edilen birimde Marmara Bölge Temsilcisi konumunda olduğu kaydedilen Ersin K.'nın örgütsel faaliyetlerine halen devam ettiği belirlendi. Şüpheli, örgütün kriptolu haberleşme uygulaması ByLock kullanıcısı çıktı.

"ÖRGÜT KURMA VE YÖNETME"

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusu ardından İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli, hakkındaki soruşturmanın yürütüldüğü Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nda ifade verdi. İfadesi ardından 'Silahlı Terör Örgütü Kurma veya Yönetme' suçu kapsamında tutuklamaya sevk edildi.

TUTUKLANDI

Şüpheli, Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği'ndeki sorgusu ardından atılı suç kapsamında kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren delillerin bulunması gerekçe gösterilerek tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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FETÖ’nün ‘Ümitçi’ imamı yakalandı!
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