Fırsat vermeyiz bedelini öderler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , Şii milis güçlerinin dün Afrin'e doğru hareketlerinin tespit edildiğini, top atışları sonucu dönmek zorunda kaldıklarını belirterek, "Bunlara tabii fırsat vermemiz mümkün değil. Bunun bedelini de çok ağır öderler" dedi.Erdoğan dün Makedonya Cumhurbaşkanı Gjorge İvanov'u ağırladı. Erdoğan, düzenlenen ortak basın toplantısında özetle şöyle dedi:Makedonya terörle mücadele konusunda işbirliğimizi artırmakta kararlılığı olduğunu Sayın Cumhurbaşkanı ile ortaya koymuştur. Özellikle FETÖ her iki ülke için de ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Bu kapsamda Makedonya'nın FETÖ ile mücadelede atacağı somut adımları gerçekten görmek istiyoruz. FETÖ terör örgütünü inşallah dostlarımızın da desteğiyle Balkan coğrafyasından söküp atacağız.(Rejime yakın milislerin Afrin'e gireceği iddialarıyla ilgili son durumun sorulması üzerine) Bugün (dün) akşam saatlerine doğru oradaki Şii milis güçleri, bunların bazı pikaplarıyla on kadar Afrin'e doğru bir hareketleri tespit edilmiş. Fakat daha sonra top atışları filan yapılınca geri dönmek durumunda kaldılar. Dosya da o şekilde kapanmış vaziyette.Dün (önceki gün) gerek Sayın Putin ile gerek Sayın Ruhani ile yaptığımız görüşmelerde bu konularda da zaten mutabakatımız var. Bu tür terör örgütlerinin bazen biliyorsunuz kendilerine göre aldıkları kararlarla attıkları yanlış adımlar oluyor. Bunlara tabii fırsat vermemiz mümkün değil. Bunun bedelini de çok ağır öderler.İvanov da, Erdoğan'ın Makedonya Cumhuriyeti'nin ve halkının büyük bir dostu olduğunu belirterek, "FETÖ ve diğer terör örgütleri tarafından nasıl zarar gördüğünüzün farkındayız. Her türlü terörizmin karşısındayız" diye konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da Makedonya Cumhurbaşkanı İvanov'un eşi Maja İvanov ile bir araya geldi.