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Hububat Birliği Başkanı tutuklandı

/ elebaşı Fetullah Gülen’in talimatıyla Bank Asya’ya 7 milyon 400 bin TL yatırdıkları iddia edilen Hububat Yağlı Tohumlar ve Mamuller İhracat Birliği’nin üst düzey 7 yöneticisi İstanbul’da gözaltına alınmıştı. Emniyetteki sorguları ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İstanbul Hububat Yağlı Tohumlar ve Mamuller İhracat Birliği Yönetim Kurulu Başkanı ’nin de aralarında olduğu 2 şüpheli tutuklandı.

Sema ALİM DALGIÇ
SEMA ALİM DALGIÇ Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 21.2.2018 08:41 Güncelleme Tarihi: 21.2.2018 08:53
Hububat Birliği Başkanı Zekeriya Mete tutuklandı

Cumhuriyet Başsavcılığı, yürütülen soruşturma kapsamında Fetullah Gülen'in Bank Asya'ya para yatırılması talimatının ardından İstanbul Hububat Yağlı Tohumlar ve Mamuller İhracat Birliği'nin, 27 Ocak 2014'te 3 milyon 600 bin TL, 17 Haziran 2014'te ise 3 milyon 800 bin TL'yi bankaya yatırdığını tespit etti.

7 YÖNETİCİ GÖZALTINA ALINDI

İddiaya göre söz konusu paralar, başka bankalardaki hesaplardan çekilerek Bank Asya'ya aktarılmış. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla birliğin üst düzey 7 yöneticisi İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

BAŞKAN TUTUKLANDI

8 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere Vatan Caddesi'nde bulunan Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

Şüphelilerin emniyetteki sorgu işlemleri tamamlandı. İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler, Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nda soruşturmayı yürüten savcı tarafından yapılan sorguları ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Sorgu sonucu Sübet Çiçek, , İzzet Selçuk Şaban isimli şüpheliler adli kontrol şartı ile serbest kalırken İstanbul Hububat Yağlı Tohumlar ve Mamuller İhracat Birliği Yönetim Kurulu Başkanı ve Alparslan Arduç üyeliği suçlaması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Hububat Birliği Başkanı Zekeriya Mete tutuklandı
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