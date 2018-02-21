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’da operasyonu: 7 gözaltı

’da /PDY’ye yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 21.2.2018 10:32 Güncelleme Tarihi: 21.2.2018 11:00
Konya’da FETÖ operasyonu: 7 gözaltı

'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/PDY) yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY ile bağlantılı oldukları ve ByLock kullandıkları iddia edilen 10 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda 7 kişi yakalandı.

Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Adreslerinde bulunamayan 3 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.



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Konya’da FETÖ operasyonu: 7 gözaltı
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