Kriptolara şafak baskını

Fetullahçı
Terör Örgütü'nün mahrem imamları ile ankesörlü telefon üzerinden irtibat kurdukları tespit edilen bir bölümü muvazzaf 170 asker hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul
Terör ve Örgütlü Suçlar Savcısı Can Tuncay'ın yürüttüğü soruşturma kapsamında 38 farklı ilde aynı anda başlatılan operasyonda, adreslere yapılan baskınlarla 107 kişi gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı verilen çeşitli rütbelerdeki subay ya da astsubayların 144'ünün muvazzaf olduğu, bir bölümünün emekli olduğu, bir bölümünün ise meslekten ihraç edildikleri belirtildi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada ise çok sayıda delile el konuldu. Savcılığın mahrem imamlarla irtibata geçtikleri belirlenen TSK
mensuplarının İstanbul Üsküdar
'daki Gülcan Büfe dışındaki farklı bir ankesörlü telefonu kullandıkları, bu ankesörlü telefon üzerinden mahrem imamlarca ardışık şekilde aranıp örgütsel buluşmalara davet edildikleri belirlendi. Kripto oldukları belirtilen şüphelilerin FETÖ
ile iltisaklarına ilişkin daha önceden hiçbir iz bırakmadıkları kaydedildi. FETÖ'cü askerlere ilişkin soruşturmanın ilk dalga operasyonda 207 şüpheli tutuklanmış 80 şüpheli itirafçı olmuştu. Dosya kapsamında 45 şüpheli ise firari... O BÜFEYİ DE KULLANDILAR
FETÖ'nün
mahrem imamları tarafından İstanbul Üsküdar'da bulunan bir büfedeki ankesörlü hattın kullanıldığı tespit edildi. Bu hattan çoğunlukla ardışık (aynı kuvvet ve rütbeye mensup olarak) 264 askerle irtibat kurulduğu, 94'ü hakkında ise daha önce 15 Temmuz darbe girişimine katıldıkları ya da örgütsel faaliyet yürüttükleri gerekçesiyle adli işlem yapıldığı belirlendi.