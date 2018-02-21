Muş'ta aralarında HDP'li İlçe Başkanı da olan 11 kişiye tutuklama!

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Özel Harekat polisleriyle birlikte il merkezi, Bulanık ve Varto ilçelerinde PKK/ KCK terör örgütüne yönelik çalışma yaptı.



?ZEYTİN DALI HAREKâTI'NA YÖNELİK PROVOKE EDİCİ PAYLAŞIMLAR



Ekipler, 13 Ağustos 2015 tarihinde Bulanık ilçesinde sözde özyönetim ilan ederek, devlet iradesini tanımayacaklarını beyan edenlerle, sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütü propagandası yapan, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekâtı'na yönelik provoke edici paylaşımlarda bulunanlara yönelik operasyon düzenledi.



HDP BULANIK İLÇE BİNASINDA ÖRGÜTSEL DOKÜMANLAR



Aralarında HDP Bulanık İlçe Başkanı ve delegelerinin de bulunduğu 27 kişi, yakalanarak gözaltına alındı. HDP Bulanık ilçe binasında örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Şüphelilerden 4'ü savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan Hakim Kaçi ile birlikte toplam 11 şüpheli tutuklanırken, 12'si adli kontrol kararıyla salıverildi.

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