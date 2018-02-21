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imamı yakalandı

HALİT TURAN
HALİT TURAN CEYHAN TORLAK Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 21.2.2018
Peru imamı yakalandı
Mersin'de örgütü yeniden yapılandırmak için para toplayıp eleman kazandırmaya çalışan 88 şüpheli gözaltına alınırken, 8 şüpheli de aranıyor. Malatya'da 15 örgüt ablası, Kırşehir'de 6 muvazzaf astsubay, Van'da 6, İzmir'de aralarında kapatılan 'nin ve Fatih Koleji'nin sahiplerinden olan İsmail Selim Doğanata'nın da bulunduğu 5 işadamı, Edirne'de 'a kaçmaya çalışan 5 şüpheli, Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde bir karı-koca gözaltına alındı. Antalya'da da örgütün imamı Mehmet I. saklandığı gaybubet evinde yakalandı. Adıyaman'da 5, Samsun'da 2, Şanlıurfa'da da 2 şüpheli tutuklandı.
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Peru imamı yakalandı
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