Peru imamı yakalandı

Mersin'de
örgütü yeniden
yapılandırmak için
para toplayıp eleman
kazandırmaya
çalışan 88 şüpheli
gözaltına alınırken,
8 şüpheli de aranıyor.
Malatya'da
15 örgüt ablası,
Kırşehir'de 6 muvazzaf
astsubay, Van'da 6, İzmir'de aralarında
kapatılan İzmir Üniversitesi
'nin
ve Fatih Koleji'nin sahiplerinden olan
İsmail Selim Doğanata'nın da bulunduğu
5 işadamı, Edirne'de Yunanistan
'a
kaçmaya çalışan 5 şüpheli, Balıkesir'in
Bigadiç ilçesinde bir karı-koca gözaltına
alındı. Antalya
'da da örgütün Peru
imamı Mehmet I. saklandığı gaybubet
evinde yakalandı. Adıyaman'da 5,
Samsun'da 2, Şanlıurfa'da da 2 şüpheli
tutuklandı.