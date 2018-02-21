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Rejim yanlısı teröristler geri çekildi

Anadolu Ajansı'nın haberine göre Afrin’e ilerlemeye çalışan rejim yanlısı terörist gruplar, uyarı amaçlı topçu atışı üzerine kente yaklaşık 10 km kala geri çekildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 20.2.2018 18:41 Güncelleme Tarihi: 21.2.2018 02:07
Rejim yanlısı teröristler geri çekildi

Zeytin Dalı Harekatı'na karşı YPG/PKK-DEAŞ'a destek vermek amacıyla Afrin'e girmeye çalışan terörist gruplar, topçu ateşi üzerine bölgeden geri çıktı.

Bölgedeki güvenilir kaynakların verdiği bilgiye göre, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu'nun, Türkiye-Suriye sınırındaki Afrin ilçesinde sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı'na karşı YPG/PKK-DEAŞ teröristlerine destek vermeyi amaçlayan rejim destekçisi terörist gruplar, 17.00 sularında Afrin'in güneyindeki Nubul Zehra bölgesinden hareket etti.

Rejim yanlısı teröristler geri çekildi

İçerisinde zırhlı araçlar ve Doçkalı kamyonetlerin bulunduğu 20 araçlık konvoyla hareket eden terörist gruplar, Afrin topraklarına girerek kente ilerlemeye çalıştı.

Ancak bu sırada terörist gruplara yönelik uyarı amaçlı topçu atışı başladı. Top atışları konvoydaki araçlara isabet etmedi.

Konvoy, uyarı ateşi üzerine, kente 10 kilometre kala Afrin'den geri çıkmak zorunda kaldı.

Terörist gruplar, Afrin sınırlarından uzaklaştı.

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Rejim yanlısı teröristler geri çekildi
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