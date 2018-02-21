Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Son dakika: Seçim ittifakı teklifi TBMM'de

Son dakika: Seçim ittifakı teklifi TBMM'de

İttifak komisyonunda AK Parti ve MHP ortak imzasıyla hazırlanan 26 maddeden oluşan kanun teklifi Meclis Başkanı İsmail Kahraman'a sunuldu.

Giriş Tarihi: 21.2.2018 15:50 Güncelleme Tarihi: 21.2.2018 16:18
Son dakika: Seçim ittifakı teklifi TBMM'de

AK Parti ve MHP arasındaki ittifak görüşmelerinin ardından ittifak paketi bugün Meclis'e sunuldu. Paket, TBMM'ye AK Parti ve MHP'nin ortak imzası ile TBMM Başkanı İsmail Kahraman'a sunuldu. Kurmaylar biraz sonra kamera karşısına geçerek düzenlemenin maddelerini, neler getireceğini anlatacak.

26 MADDELİK TEKLİF

AK Parti ve MHP arasında 9 toplantı yapıldı, 23 saate yakın mesai harcandı. 26 maddelik bir teklif ortaya çıktı. Madde sayısının teknik çalışmalardan sonra azalabileceği ifade ediliyor. Seçim kanunu, siyasi partiler kanunu, mahalli idareler kanunu ve milletvekilliği kanunu ile ilgili düzenleme yapıldı, ittifakın önündeki yasal engeller kaldırıldı.

İttifakın adını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'Cumhur' olarak açıklamıştı. İsim önerisi Bahçeli'den gelmişti. Merak edilen noktalardan birisi de ittifakın 2 partiyle mi sınırlı kalacağıydı. Dün, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Destici ile görüşmüştü, Destici'den de ittifakı destekledikleri yönünde açıklama gelmişti.

Yüzde 10 seçim barajının korunması, ittifaka katılacak partilerin toplam oyunun değerlendirilmesi düzenlemenin maddeleri arasında. Partiler ittifaka ilişkin ön mutabakatı YSK'ya sunacaklar.

Külliye'de ittifak görüşmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim ittifakının adını açıkladı!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Seçim ittifakı teklifi TBMM'de
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN