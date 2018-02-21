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'a kaçmak isteyen şüphelilerinin yakalanması

Yasa dışı yollarla 'a kaçmak isterken gözaltına alınan şüphelisi 5 kişi ile bu kişileri taşıyan minibüsün şoförünün, jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 21.2.2018 10:21 Güncelleme Tarihi: 21.2.2018 10:22
Yunanistan'a kaçmak isteyen FETÖ şüphelilerinin yakalanması

YASA DIŞI YOLLARLA YUNANİSTAN'A KAÇACAKLARDI

'de jandarma tarafından yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü () şüphelilerini taşıyan minibüsün şoförü tutuklandı.

Adliyeye sevk edilen sürücü Serkan A, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

"Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan araması bulunan Yunus Emre O. Balıkesir'e, "askeri mahrem yapı" içerisinde yer aldığı ifade edilen Mustafa B. Aydın'a, mesleğinden ihraç edilen öğretmen Deniz A, "askeri mahrem yapı"da yer adlığı belirtilen memurluktan ihraç edilen Ekrem C. ve Güler B. 'ya gönderilmek üzere güvenlik güçlerine teslim edildi.

ARAÇTA ŞİŞME BOT, 2 KÜREK VE 10 CAN YELEĞİ ?

Jandarma ekipleri Elçili köyünde Serkan A'nın sürücülüğünü yaptığı 41 UR 256 plakalı minibüsü durdurmuş, araçta 5'i FETÖ şüphelisi yakalanmıştı. Sürücü ile FETÖ şüphelileri gözaltına alınmıştı. Araçta yapılan aramada şişme bot, 2 yeleği ele geçirilmişti.

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Yunanistan'a kaçmak isteyen FETÖ şüphelilerinin yakalanması
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