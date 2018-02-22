Bireysel başvuru kararları daha şeffaf hale getirildi

Anayasa Mahkemesi, bireysel başvuru hakkının tanındığı 23 Eylül 2012'den bugüne kadar yapılan 173 bin 479 başvurudan 137 bin 63'ünü karara bağladı.

Vatandaşların Türkiye'deki yargılamanın "son noktası" olarak gördükleri bireysel başvuru hakkına ilişkin tüm bu kararların gerekçeleri, daha kolay ulaşılabilmesi için yenilendi.

Kurumun internet sitesinde "Anayasa Mahkemesi Kararlar Bilgi Bankasının Bireysel Başvuru Kararları" kısmı (KBB Bireysel), tasarımı değiştirilerek, yeniden hizmete sunuldu.

Yenilenen uygulamayla Anayasa Mahkemesine yapılan ve karara bağlanan tüm bireysel başvuruların sonuçlarına daha kolay erişilmesi, sistemli şekilde tasnif edilen verilerin daha şeffaf hale getirilmesi amaçlandı.

Tasarımı değiştirilen "KBB Bireysel"de yeni filtreleme alanları oluşturuldu. Bu filtreleme alanlarında kararlara daha hızlı ve kolay ulaşım amacıyla "karar kimlik bilgileri" ve "inceleme sonuçları" gibi ayrıntılar eklendi. Uygulamaya ayrıca kullanıcıların sistemi nasıl kullanabileceklerini anlatan bir "yardım" butonu dahil edildi.

Bilgi bankasına Anayasa Mahkemesinin internet sitesinin "https://kararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr/" adresinden ulaşılabilecek.