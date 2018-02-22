Çocuk istismarının önlenmesine yönelik kurulan komisyonun ilk toplantısı sona erdi

Çocuk istismarının önlenmesine yönelik komisyonun ilk toplantısında, uygulanan cezaların gözden geçirilerek caydırıcılığın güçlendirilmesi ele alındı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, çocuk istismarının önlenmesine yönelik tedbirleri belirlemek üzere Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ başkanlığında kurulan komisyonun Çankaya Köşkü'ndeki ilk toplantısı 6 saat sürdü.

Toplantının ilk bölümü, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kayan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu'na vekaleten Bakan Yardımcısı Orhan Yegin'in katılımıyla yapıldı.

İkinci bölümde ise ilgili bakanlıklardan üst düzey yöneticiler, görüş ve önerilerini bildirdi.

TOPLANTIDA CAYDIRICILIĞIN GÜÇLENMESİ ELE ALINDI

Toplantıda, çocuk istismarına yönelik risklerin azaltılması, adli süreç boyunca mağdurların korunması ve rehabilitasyonu, risklere karşı çocukların ve ailelerin bilinçlendirilmesi ile konuya ilişkin uygulanan cezaların gözden geçirilerek caydırıcılığın güçlendirilmesi ele alındı.

ÇALIŞMALAR HAFTA SONU DA YÜRÜTÜLECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın talimatı ve konunun önemi çerçevesinde ilgili bakanlıkların üst düzey yöneticilerince çalışmalar hafta sonu da yürütülecek.

Hafta başında komisyon üyesi bakanlar yeniden bir araya gelecek. Bu toplantıda, yapılan çalışmalar değerlendirilecek ve mevzuat değişikliği önerileri neticelendirilerek karara bağlanacak.