FETÖ'den hakim ve savcı çifte 6 yıl 3'er ay hapis

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan Amasya Savcısı Ahmet Gazi Yakar ile tutuksuz olan hakim eşi Meliha İmran Yakar'ın Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmaları sona erdi. Meslekten ihraç edilen karı-koca bugün son kez hakim karşısına çıktı.

Meliha İmran Yakar duruşmada hazır bulunurken, Ahmet Gazi Yakar ise duruşmaya tutuklu bulunduğu Tokat T Tipi Kapalı Cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen Ahmet Gazi Yakar ile Meliha İmran Yakar, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı. Ahmet Gazi Yakar'ın tutukluluk süresi göz önünde bulundurularak tahliyesine karar verildi.