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'den hakim ve savcı çifte 6 yıl 3'er ay hapis

Samsun'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (/) soruşturmasında ByLock kullandığı tespit edilen eski savcı ve hakim karı-koca, yargılandıkları mahkeme tarafından 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 22.2.2018 17:22
FETÖ'den hakim ve savcı çifte 6 yıl 3'er ay hapis

/ soruşturması kapsamında tutuklanan Amasya Savcısı Ahmet Gazi Yakar ile tutuksuz olan hakim eşi Meliha İmran Yakar'ın Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmaları sona erdi. Meslekten ihraç edilen karı-koca bugün son kez hakim karşısına çıktı.

Meliha İmran Yakar duruşmada hazır bulunurken, Ahmet Gazi Yakar ise duruşmaya tutuklu bulunduğu Tokat T Tipi Kapalı Cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen Ahmet Gazi Yakar ile Meliha İmran Yakar, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı. Ahmet Gazi Yakar'ın tutukluluk süresi göz önünde bulundurularak tahliyesine karar verildi.

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FETÖ'den hakim ve savcı çifte 6 yıl 3'er ay hapis
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