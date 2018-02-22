Hollanda, FETÖ üyelerine kucak açtı

Hollanda
'nın, Türkiye
'den kaçarak sığınma talebinde bulunan kişilerin büyük bölümüne oturma izni verdiği belirtildi. Hollanda Televizyonu'na (NOS) göre, oturma izni verilenler 15 Temmuz 2016'daki başarısız darbe girişimi sonrası Türkiye'den kaçan FETÖ
üyelerinden oluştu. Resmi raporlara göre, 2016'daki darbe girişiminden sonra, her ay onlarca FETÖ üyesi Türk vatandaşı Hollanda'ya sığınma başvurusunda bulundu. FETÖ üyesi bu kişilerin yüzde 73'üne Hollanda makamlarınca oturma izni verildi. Hollanda hükümeti, 2017'de 509 Türk'ün sığınma başvurusu yaptığını açıkladı.