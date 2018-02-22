İşte Zeytin Dalı’nın gizli kahramanları

Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı
Harekâtı'nda Mehmetçik cephede mücadele verirken, bölge belediyeleri de harekâtın görünmeyen kahramanı durumunda. Tıpkı Kırıkhan Belediyesi gibi... Belediye hem sınır karakollarına hem de sınırdan 20 km içeriye kadar engebeli arazilere yol yaptı. Bu yollara yaklaşık 501 bin ton taş kırığı serildi. Sınır karakollarının ihtiyaçları dâhilinde asfalt serimi ve parke taşı döşemesi yapıldı. Zırhlı araçların geçişini sağlamak amacıyla dolgu malzemesi taşındı ve helikopter pisti açıldı. Belediye Başkanı Ayhan Yavuz da "Gün bugündür. Bugün yapılmayan, bugün var olup da verilmeyenin yarın hiçbir anlamı olmayacak" dedi.