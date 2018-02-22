İstismarcı öğretmene iyi hal indirimi

İzmir
'in Karabağlar ilçesindeki Limontepe Sehine Hasan Saray İlköğretim Okulu'nda geçen yıl mart ayında cinsel istismar
şoku yaşandı. İddianameye göre, sınıf öğretmeni 58 yaşındaki S.S.S., ders sırasında öğrencisi 8 yaşındaki Z.P. isimli kızı, masasında sandalyede otururken bacaklarının arasında aldığı ve taciz ettiği sırada derse oğlunu bırakan velinin girmesiyle öğrencisini kendinden uzaklaştırdı. Küçük kızın ifadesi alınıp rapor hazırlandı. Sanık öğretmen S.S.S. suçlamaları kabul etmedi. Savcı, sanığın 15 yıldan 39 yıla kadar cezalandırılması için dava açtı. ÖNCE ARTIRIM SONRA İNDİRİM
İzmir 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına tutuklu sanık S.S.S., sanık avukatları, mağdurun avukatı Bengisu Kaya ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı Pınar Melli katıldı. Mahkeme, sanığa cinsel istismar suçundan 10 yıl hapis cezası verdi. Sanığın 'eğiticisi, bakım ve gözetim yükümlülüğü altında olan mağdura karşı' suçu işlediği için cezası yarı oranında artırılarak 15 yıl oldu. Sanığın cezası birden fazla kez suçu işlediğinden yarı oranında artırarak 22 yıl 6 aya yükseltti. Ancak sabıkasızlığı ve iyi hali nedeniyle cezası 18 yıl 9 aya düşürüldü.