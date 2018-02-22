Manisa merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Manisa merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Manisa Celal Bayar Üniversitesindeki örgütlenmesine yönelik operasyonda 8 zanlı gözaltına alındı.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün Manisa Celal Bayar Üniversitesindeki yapılanmasında yer aldıkları öne sürülen 10 kişi hakkındaki yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, karar doğrultusunda Manisa, İzmir, Kütahya, Mersin ve Batman'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 8 zanlı gözaltına alındı.

Aralarında örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı iddia edilenlerin de bulunduğu zanlılar, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Adreslerinde bulunamayan 2 zanlı aranıyor.