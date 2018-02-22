Suikast timi davasının dosyası istinafa gönderildi

Muğla Cumhuriyet Başsavcısı İlyas Yavuz, Muğla Ticaret ve Sanayi Odasındaki salonda düzenlenen Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı Koruma Kurulu toplantısında, kentte darbe teşebbüsünün ardından gerekli çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü, bugüne kadar 200'e yakın dosyanın karara bağlandığını söyledi.

Kentteki en önemli davalardan birinin FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin suikast timi davası olduğuna dikkati çeken Yavuz, "43 sanığın buradaki o komik ve aciz savunmalarını keşke imkan olsaydı da herkes dinleseydi. İnsanların ne kadar alçalabildiğini, ne kadar rahat yalan söyleyebildiğini kendi gözlerimizle gördük. Ben devletim adına utandım. Devletimizin yetiştirdiği, büyüttüğü, özel yetiştirdiği insanlardan utandım." diye konuştu.

İnkar ve yalan üzerine savunma yapan sanıklardan birinin, "Devletten, polislerden şikayetçiyim." dediğini hatırlatan Yavuz, yalanın ancak "FETÖ" denen hainler tarafından bu kadar rahat söylenebileceğini dile getirdi.

Yavuz, yalanın bu kadar rahat söylendiği başka duruşmalar, başka olaylar yaşamayacaklarını düşündüğünü belirterek, şöyle konuştu:

"Hamdolsun, bu dosyanın üstesinden geldik. 4 Ekim'de karar verildi. Geçen hafta itibarıyla dosyalar, İzmir Bölge Adliye Mahkememize istinafa gönderildi. Artık bundan sonra istinaf ve Yargıtay aşaması devam edecek fakat biz dosyamıza güveniyoruz. Kendimize güveniyoruz. Son derece adil, şeffaf, hukuka uygun duruşmalar yapıldı. FETÖ ile mücadele kapsamında hızlı şekilde davalar devam ediyor. FETÖ sözde ilkeleri uğruna insanlık onurunu ayaklar altına aldı. Bu kadar adi, bu kadar alçak bir örgüt yok. Bazen PKK ve DEAŞ'lı teröristleri sorguluyoruz, yaptıklarını kabul ediyorlar ama bunlar her şeyi inkar ediyor.

İnsanlık onuru bu kadar ayaklar altına alınamazdı. İncelediğim bir ByLock yazışmasında toplantıların birçoğuna FBI'dan üst düzey yetkililerin katıldığı ve sunum yaptıkları bildiriliyor. Yani FBI ile FETÖ denen bir hareketin ne ilgisi olabilir? Bu, ByLock yazışmasında var. Biz inşallah ülke olarak hep beraber bu mücadeleyi devam ettiriyoruz. Bu örgütle mücadelemiz sonuna kadar sürecek."

Yavuz'un ardından Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bülent Karakuş, yaptıkları çalışmalar hakkında kurul üyelerine bilgi verdi.

SUİKAST TİMİ DAVASI

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve iki polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin dava, 4 Ekim'de karara bağlanmıştı.

Muğla Adliyesindeki fiziki yetersizlik nedeniyle Muğla Ticaret ve Sanayi Odasındaki salonda 20 Şubat'tan bu yana görülen davada, Özel Kuvvetler, Sualtı Taarruz (SAT) ve Muharebe Arama Kurtarma (MAK) ekiplerinden oluşan suikast timi, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Sanıklardan 31'ine 4'er ve 3'üne birer kez ağırlaştırılmış müebbet, birine 4, birine 3, 4'üne ise birer defa müebbet hapis cezası veren Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, bir sanığı 18 yıl, başka bir sanığı da 15 yıl hapis cezasına mahkum etmişti.

Heyet, davanın bir numaralı sanığı FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile firari eski Yüzbaşı Burkay Karatepe, olaydan 13 ay sonra yakalanan eski Yarbay Özcan Karacan ve Çiğli 2. Ana Jet Üssü Komutanı eski Albay Ramazan Elmas'ın dosyasının ayrılmasını kararlaştırmıştı.