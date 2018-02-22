Yardımcı Doçentlik kalktı

TBMM Genel Kurulunda, AK Parti Kayseri Milletvekili ve Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'ın "yardımcı doçentlik" kadrosu yerine "doktor öğretim üyesi" kadrosunun ihdas edilmesini öngören "Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi"nin birinci bölümündeki ilk 8 maddesi kabul edildi.

Kabul edilen maddelere göre, "yardımcı doçentlik" kadrosu yerine, "doktor öğretim üyesi" kadrosu ihdas edilecek.

Öğretim elemanları, yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyeleri, öğretim görevlileri ve araştırma görevlilerinden, öğretim üyeleri ise profesör, doçent ve doktor öğretim üyesinden oluşacak.

TANIMLAR DEĞİŞTİ

Doktor öğretim üyesi, doktora çalışmalarını başarı ile tamamlamış, tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık unvanını veya Üniversitelerarası Kurulun önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulunca tespit edilen belli sanat dallarının birinde yeterlik kazanmış olan, akademik unvana sahip kişi olarak tanımlanıyor.

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Yılmaz, teklif yasalaştığında eser inceleme araştırmasında başarılı olan adayların üniversiteler arası kurulca sözlü sınava gerek kalmaksızın doçentlik unvanının verileceğini, unvan alınmasıyla birlikte de diğer sürelerin başlayacağına işaret etti. Yılmaz, eski kriterler ışığında eser inceleme araştırmasında başarılı olup, sınavda başarısız olanların güncel doçentlik kriterlerine tabi tutulmayacağını bildirdi.

SAYIYI BAKAN AÇIKLADI

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, üniversitelerdeki mevcut yardımcı doçent sayısını 35 bin 995 olarak açıkladı. Yılmaz, bu sayının yasanın çıkmasıyla birlikte bu kadrodakilerin doktor ve öğretim üyesi olacağını söyledi.

Okuryazarlık seferberliğine ilişkin usul ve esasların yer aldığı genelgenin 81 ile gönderildiğini belirten Yılmaz, genelgede, anayasada yer alan eğitim hakkı ve yetişkin okuma yazma eğitiminin, hayat boyu öğrenmenin temelini oluşturduğunun ifade edildiğini aktardı.

Yılmaz, 2008'de girildiğinde okuma yazma bilmeyen yetişkinlerin sayısı 4 milyon 863 bin iken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan "Ana Kız Okuldayız" kampanyası sonucunda, 2012'de bu sayının 2 milyon 784 bine düştüğünü vurguladı.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programının İnsani Gelişmişlik Raporu'na göre, Türkiye'de 15 yaş ve üzeri okuma yazma bilenlerin oranının yüzde 95 olduğunu aktaran Yılmaz, "2002'de ise bu rakam yüzde 85,1 olarak gösteriliyor, yani 2002'de bu toplumdaki 100 kişiden 15'i okuma yazma bilmiyorken şimdi 5 kişiden aşağıya düştü. Bu sayıyı daha da azaltmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Herhangi bir nedenle Türkiye'de geçici sığınma talebinde bulunanlara da Türkçe öğretme gayesi taşıdıklarını dile getiren Yılmaz, bu kişilerin de okuma yazma kurslarına dahil edilmesini istediklerini söyledi.