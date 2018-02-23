AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'tan Hollanda'ya sert tepki

AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Muş'un basın açıklaması şu şekilde;

Hollanda parlamentosunun 1915 tehciriyle ilgili aldığı "Soykırım" kararını kınıyoruz ve kabul etmiyoruz.

HOLLANDA EVVELA KENDİ GEÇMİŞİNE BAKMALIDIR

Geçmişi zulüm ve katliamlarla dolu olan sömürgeci Hollanda'nın bizim ecdadımızı soykırımcı gibi göstermeye çalışması tam bir utanmazlıktır. Hollanda, "soykırım" ifadesini kullanmadan önce evvela kendi geçmişine bakmalıdır.

Türk milletinin geçmişinde ne sömürgecilik, ne soykırım, ne de katliamlar yoktur.

ENDONEZYA'DA BİNLERCE İNSANI KATLEDEN HOLLANDA...

Başka milletlerin kaynaklarını yağmalama, sömürgecilik, soykırım, katliam gibi kavramlar batılıların bugün dillerinden düşürmedikleri fakat sadece kendilerinin geçmişinde var olan kavramlardır.

Unutulmasın ki; asıl soykırımcı, Endonezya'da binlerce insanı katleden Hollanda sömürge güçleridir.

Asıl katliam destekçisi; Srebrenitsa'da Müslümanların katledilmesine seyirci kalan Hollanda ordu mensuplarıdır. Bilindiği üzere Avrupa'nın göbeğinde Srebrenitsa'da Sırplar Müslümanları katlederken orada görevli Hollanda ordusu bütün bu katliamlara müdahale etmemiş ve bu katliamlara seyirci kalmıştır.

1.Dünya Savaşı sırasında mecburi koşullar altında alınan bir tehcir kararını soykırım gibi göstermek ve bununla ilgili parlamentodan karar çıkarmak Hollanda'daki Türkiye düşmanlarına verilmiş bir destektir.

Tarihi hadiselerle ilgili hüküm vermek parlamentoların işi değildir. Tarihi hadiseler üzerinden dış politik hesaplaşma yapmak ucuz, basit bir anlayışın tezahürüdür.

Alınan kararın zamanlaması da manidardır. Hollanda, bugünkü Türkiye karşıtı politikalarını daha da arttırmak için soykırım iftirasını kullanmaya tevessül etmiştir.

Bu karar, Hollanda ile Türkiye arasındaki ilişkileri bozmak için alınmış art niyetli bir karardır. Hollanda bu kararla milletimize karşı hasmane bir tutum sergilemiştir.

Referandum sürecinde terör yandaşlarına propaganda imkanı tanıyan Hollanda bir yanlış karara daha imza atarak Türkiye'yi karşısına almış ve büyük bir hata yapmıştır.

Bu minvalde; Hollanda'yı bu gibi art niyetli tutumlardan uzak durmaya ve akl-ı selim'e davet ediyoruz.