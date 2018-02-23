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merkezli 4 ilde 'çulara operasyon: 23 gözaltı

Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla FETÖ/PDY’nin kriptolu haberleşme uygulaması ’u kullandığı ve örgütle iltisaklı olduğu tespit edilen 30 şüpheli hakkında 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 23 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Sema ALİM DALGIÇ
SEMA ALİM DALGIÇ Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 23.2.2018 12:21 Güncelleme Tarihi: 23.2.2018 14:32
Antalya merkezli 4 ilde ByLock'çulara operasyon: 23 gözaltı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Fetullahçı Terör Örgütü'nün kriptolu haberleşme uygulaması kullanıcılarına yönelik 4 ilde 30 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

Antalya, Adana, Burdur ve 'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda örgüt ile iltisaklı olduğu tespit edilen ve ByLock kullanan 30 şüpheliden 23'ü yakalandı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyallerin ele geçirildiği öğrenildi.

Firari durumda olan 7 şüphelinin yakalama çalışmalarının hız kesmeden devam ettiği kaydedildi.

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Antalya merkezli 4 ilde ByLock'çulara operasyon: 23 gözaltı
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