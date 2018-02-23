Antalya merkezli 4 ilde ByLock'çulara operasyon: 23 gözaltı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Antalya İl Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Fetullahçı Terör Örgütü'nün kriptolu haberleşme uygulaması ByLock kullanıcılarına yönelik 4 ilde 30 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

Antalya, Adana, Burdur ve Isparta'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda örgüt ile iltisaklı olduğu tespit edilen ve ByLock kullanan 30 şüpheliden 23'ü yakalandı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyallerin ele geçirildiği öğrenildi.

Firari durumda olan 7 şüphelinin yakalama çalışmalarının hız kesmeden devam ettiği kaydedildi.