Bu Türkiye için bir varoluş mücadelesi

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli
, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki
ile birlikte Kayseri
'de 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'nda düzenlenen "A 400M C Seviyesi Bakım Kabiliyeti Kazanım Töreni"ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın insansız tank üretileceği yönündeki açıklamalarını anımsatan Canikli, "Bu talimat da öncekiler gibi inşallah en kısa sürede yerine getirilecektir" dedi. Türkiye'nin mücadelesinin PKK ve Suriye uzantısı PYD-YPG ile mücadele olduğunu vurgulayan Canikli, "PYD, PKK'nın ta kendisidir. YPG veya PYD'nin bir şekilde meşrulaştırılmaya çalışılması beyhude bir çabadır. Teröre destek veren de teröristtir. Bu terörist yapıların tamamı bertaraf edilmeli. Bu Türkiye için bir varoluş, ölüm kalım mücadelesi" diye konuştu.