‘Burada Mehmetçik parası geçmez’

Türkiye Afrin'deki
askerimiz için
tek yumruk olurken
Hatay esnafı
da Mehmetçik
için seferber oldu.
Dürümcüsünden berberine,
büfesinden çiğköftecisine
kadar askere ücretsiz hizmet
veren bölge esnafı, "Amacımız
reklam değil destek... Vatan için
canını ortaya koyan Mehmetçik için
ne yapsak azdır" diyor.
Mehmetçiğe destek etkinlikleri
hız kesmeden sürüyor: KAYSERİ:
Bünyan ilçesinde
Süt Üreticileri Birliği topladığı
33 ton sütün satışından gelen
geliri Türk Silahlı Kuvvetleri'ni
Güçlendirme Vakfı'na bağışladı. OSMANİYE:
Sumbas Çok
Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri
aralarında topladıkları harçlıklarını,
servis şoförleri de bir günlük hasılatlarını
Mehmetçik Vakfı'na bağışladı. ISPARTA:
25 ton elma
Mehmetçiğe gönderildi. KÜTAHYA:
Afrin'de görev
yapan asker amcalarına mektup
yazan Altıntaş Zafertepe Çalköy
İlkokulu öğrencileri, askerlerden
gelen cevapla büyük sevinç
yaşadı. Mehmetçikler öğrencilere,
Mektuplarınız bizleri çok memnun
etti. Sizleri eğiten öğretmenlere
selam olsun. Sizleri yetiştiren anne
ve babalarınızın ellerinden öperiz"
diye seslendi.