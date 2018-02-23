‘Burada Mehmetçik parası geçmez’

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye Afrin'dekiaskerimiz içintek yumruk olurkenHatay esnafıda Mehmetçikiçin seferber oldu.Dürümcüsünden berberine,büfesinden çiğköftecisinekadar askere ücretsiz hizmetveren bölge esnafı, "Amacımızreklam değil destek... Vatan içincanını ortaya koyan Mehmetçik içinne yapsak azdır" diyor.Mehmetçiğe destek etkinliklerihız kesmeden sürüyor:Bünyan ilçesindeSüt Üreticileri Birliği topladığı33 ton sütün satışından gelengeliri Türk Silahlı Kuvvetleri'niGüçlendirme Vakfı'na bağışladı.Sumbas ÇokProgramlı Anadolu Lisesi öğrencileriaralarında topladıkları harçlıklarını,servis şoförleri de bir günlük hasılatlarınıMehmetçik Vakfı'na bağışladı.25 ton elmaMehmetçiğe gönderildi.Afrin'de görevyapan asker amcalarına mektupyazan Altıntaş Zafertepe Çalköyİlkokulu öğrencileri, askerlerdengelen cevapla büyük sevinçyaşadı. Mehmetçikler öğrencilere,Mektuplarınız bizleri çok memnunetti. Sizleri eğiten öğretmenlereselam olsun. Sizleri yetiştiren anneve babalarınızın ellerinden öperiz"diye seslendi.