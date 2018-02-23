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‘Burada Mehmetçik parası geçmez’

FURKAN KARA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 23.2.2018
‘Burada Mehmetçik parası geçmez’
Türkiye Afrin'deki askerimiz için tek yumruk olurken Hatay esnafı da Mehmetçik için seferber oldu. Dürümcüsünden berberine, büfesinden çiğköftecisine kadar askere ücretsiz hizmet veren bölge esnafı, "Amacımız reklam değil destek... Vatan için canını ortaya koyan Mehmetçik için ne yapsak azdır" diyor. Mehmetçiğe destek etkinlikleri hız kesmeden sürüyor:
KAYSERİ: Bünyan ilçesinde Süt Üreticileri Birliği topladığı 33 ton sütün satışından gelen geliri Türk Silahlı Kuvvetleri'ni Güçlendirme Vakfı'na bağışladı.
OSMANİYE: Sumbas Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri aralarında topladıkları harçlıklarını, servis şoförleri de bir günlük hasılatlarını Mehmetçik Vakfı'na bağışladı.
ISPARTA: 25 ton elma Mehmetçiğe gönderildi.
KÜTAHYA: Afrin'de görev yapan asker amcalarına mektup yazan Altıntaş Zafertepe Çalköy İlkokulu öğrencileri, askerlerden gelen cevapla büyük sevinç yaşadı. Mehmetçikler öğrencilere, Mektuplarınız bizleri çok memnun etti. Sizleri eğiten öğretmenlere selam olsun. Sizleri yetiştiren anne ve babalarınızın ellerinden öperiz" diye seslendi.
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‘Burada Mehmetçik parası geçmez’
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