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Esad ile arasında kirli görüşmeler oldu

ANKARA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 23.2.2018
Esad ile YPG arasında kirli görüşmeler oldu
Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oldu. Bozdağ, gündeme ilişkin şu açıklamaları yaptı:
Afrin bölgesinde rejim ile PYD- terör örgütü arasında birtakım kirli görüşmeler olduğuna dair bilgiler var. Teyide muhtaç bilgiler değil ancak anlaşamadıkları konusunda da elimizde bilgiler var. Eğer rejim elbise değiştirip YPG kılığında oraya girerse, onlar hedeftir. Milisler girerse, onlar da hiç ayrıma tabi tutulmaz. Bu terör örgütlerinin yanında 'ya karşı kim mücadeleye girişirse hedef olur.
Esasında bu mücadelemizden topraklarının bütünlüğünü, devletin egemenliğini, halkın birliğini düşünen yönetimin memnun olması lazım. Çünkü yaptığımız şey esasında onun otorite tesis edemediği, kontrol edemediği alanda terör örgütünün hakimiyetine son vermek.
ile 'nin ittifak içinde olacağını söylememiz kadar doğal bir şey yok. Resmen ittifak yaparlar mı? Yaparlarsa dürüst, ahlaki olur. Ama yapmazlarsa da biz biliyoruz ki HDP'liler, CHP'liler seçimde birlikte hareket edecek. , onlarla beraber hareket edecek.
(İttifak için CHP'nin "koalisyon" açıklamaları) Algı operasyonuna dönük bir açıklama. Koalisyona kapı aralamıyor. Çünkü bu sistemin doğası koalisyona izin vermiyor. Çünkü iktidar yetkisini halk doğrudan cumhurbaşkanına veriyor.
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Esad ile YPG arasında kirli görüşmeler oldu
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