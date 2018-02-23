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’de baskını: 23 kişi gözaltına alındı

Giriş Tarihi: 23.2.2018
İzmir’de ByLock baskını: 23 kişi gözaltına alındı
FETÖ'nün sözde Karşıyaka eyalet yapılanmasında yer aldıkları öne sürülen, emniyet teşkilatındaki "mahrem imamlar"ın eşlerinin de aralarında bulunduğu 53 zanlıya yönelik operasyonda 26 kişi gözaltına alındı. merkezli aralarında Mardin, Manisa, Bursa, Samsun, Muş, Balıkesir, Ankara, Adana, Denizli, Isparta, Aydın, Adıyaman, İstanbul, Tokat, Antalya, Konya, Sivas, Nevşehir, Şırnak'ın da bulunduğu 22 ilde düzenlenen operasyonda 26 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin kullanıcısı oldukları iddia edildi.
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İzmir’de ByLock baskını: 23 kişi gözaltına alındı
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