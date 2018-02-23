İzmir’de ByLock baskını: 23 kişi gözaltına alındı

FETÖ'nün sözde Karşıyaka eyalet yapılanmasında yer aldıkları öne sürülen, emniyet teşkilatındaki "mahrem imamlar"ın eşlerinin de aralarında bulunduğu 53 zanlıya yönelik operasyonda 26 kişi gözaltına alındı. İzmir
merkezli aralarında Mardin, Manisa, Bursa, Samsun, Muş, Balıkesir, Ankara, Adana, Denizli, Isparta, Aydın, Adıyaman, İstanbul, Tokat, Antalya
, Konya, Sivas, Nevşehir, Şırnak'ın da bulunduğu 22 ilde düzenlenen operasyonda 26 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ByLock
kullanıcısı oldukları iddia edildi.