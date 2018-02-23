Özel sektöre sponsorluk çağrısı

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Külliye
'deki ödül töreninde yaptığı konuşmada özel sektör
den kültür ve sanata sponsor olmalarını istedi. Kurtulmuş "Baksı Müzesi'nin ödüle layık görülmesinin Türk özel sektörünün de kültür ve sanat alanındaki sponsorluklarını artıracak ilave bir teşvik olmasını ümit ve temenni ediyorum. Böylece önemli bir kısmı hala gün yüzüne çıkarılmayı bekleyen tarihi, kültürel yönlerimizin bir şekilde gün yüzüne çıkarılarak sanat ve kültür dünyasıyla ve insanlarıyla buluşturulmasında Türk özel sektörü de üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmiş olur ve bu şekilde Türkiye'nin sanat kültür edebiyat alanına ciddi şekilde destek vermiş olur" dedi.