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Son Dakika Haberi: merkezli 20 ilde /PDY operasyonu

Son dakika haberi... /PDY'nin "mahrem imam" yapılanmasına yönelik operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan bir yüzbaşı, 5 üsteğmen ve 6 astsubay tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 23.2.2018 15:47
Son Dakika Haberi: Muş merkezli 20 ilde FETÖ/PDY operasyonu

merkezli 20 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 25 zanlıdan 12'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Muş Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'nin "mahrem imam" yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Muş merkezli 20 ilde ardışık arama sistemini kullanarak, örgütsel toplantı ve sohbet gibi faaliyetlerin saat ve zamanını bildirmek amacıyla irtibat kurdukları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Muş, Ankara, İstanbul, Konya, Kırıkkale, Kastamonu, Elazığ, Adıyaman, Kırklareli, Hakkari, Balıkesir, Edirne, Denizli, Şanlıurfa, Sivas, Malatya, Gaziantep, Kayseri, Eskişehir ve Şırnak'ta 24'ü muvazzaf asker, biri kamudan ihraç edilen 25 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden bir yüzbaşı, 5 üsteğmen ve 6 astsubay tutuklandı, 13'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Son Dakika Haberi: Muş merkezli 20 ilde FETÖ/PDY operasyonu
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