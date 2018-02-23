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‘Türk ordusuna karşı ve birlikte’

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: /’ya yönelik başlattığımız Afrin operasyonu, -YPG/PKK operasyonuna dönüştü. Çünkü her iki terör örgütü birlikte ordumuza karşı mücadele etmek istiyor

SELVA ÜNAL Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 23.2.2018
‘Türk ordusuna karşı DEAŞ ve YPG birlikte’
Dışişleri Bakanı dün resmi ziyaret için Ankara'ya gelen Demokratik Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Abdelkader Messahel ile Dışişleri Bakanlığı Resmi Konutu'nda görüştü. İkili, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Konuşmasında Afrin operasyonunu değerlendiren Çavuşoğlu, Türkiye'nin her zaman Suriye'nin toprak bütünlüğüne vurgu yaptıklarını belirtti.

TERÖR ORTAK DÜŞMANIMIZ
Afrin operasyonunun amacının Suriye'deki terör örgütlerini temizlemek olduğunu hatırlatan Çavuşoğlu, sözlerine şöyle devam etti:
"Hiç kimsenin sınır ve toprak bütünlüğü konusunda en azından Türkiye bakımından endişesi olmaması lazım" dedi. /'nın Suriye'nin topraklarını bölmeye çalıştığını vurgulayan Çavuşoğlu, "Bizim tavrımız net. PKK/YPG/ 'la mücadele eden kimseye karşı değiliz. Terör, hepimizin ortak düşmanı. Fakat PKK/YPG'yi korumak için buraya (Afrin'e) gelmek isteyenlere de fırsat vermeyeceğiz. Terör örgütleri ve YPG/PKK'ya destek vermeye çalışanlar bizim için eşittir PKK/YPG'dir. Ona göre muamele yaparız. Bu operasyonun amacının ne olduğunu başından beri net söylüyoruz. YPG/PKK'ya yönelik başlattığımız operasyon şimdi DEAŞ/YPG/PKK operasyona dönüştü. Çünkü her iki terör örgütünün işbirliği yaptığını ve birlikte Türk ordusuna karşı mücadele etmek istediğini görüyoruz."
Çavuşoğlu, Messahel'in ziyaretinin Cumhurbaşkanı 'ın Afrika turu kapsamında Cezayir'e yapacağı ziyaretin hazırlığı niteliğinde olduğunu belirtti. Erdoğan'ın ziyareti sırasında restorasyonu tamamlanan, ortak miras niteliğindeki Keçiova Camisi'nin açılışının da yapılacağını bildiren Çavuşoğlu, Cezayir'de FETÖ ile ilgili olarak ise "Bazı adımların atıldığını görmekten mutluluk duyuyorum. İstihbaratlarımız ve güvenlik kurumlarımızın hem FETÖ hem de ortak düşmanımız terörle mücadelede daha sıkı iş birliği yapması konusunda mutabık kaldık" diye konuştu.
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