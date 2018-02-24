13 milletvekili fazla çıkaracaklar

AK Parti
ve MHP
'nin hazırlayıp TBMM Başkanlığı'na sunduğu ittifak modelinde en çok merak edilen konulardan biri sistemin ittifak partilerinin milletvekili sayılarını nasıl etkileyeceği oldu. Teklife göre ittifak partileri kazandıkları milletvekilliklerini aldıkları oya göre yeniden paylaşacak. AK Parti'nin 1 Kasım seçimlerindeki göstergeleri dikkate alarak yaptığı simülasyonda AK Parti MHP ittifakının 13 milletvekili daha kazandığı görüldü. Bu milletvekilliklerinin 10'u AK Parti'ye, 3'ü de MHP'ye gitti.