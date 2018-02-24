Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > 13 milletvekili fazla çıkaracaklar

13 milletvekili fazla çıkaracaklar

ZÜBEYDE YALÇIN
ZÜBEYDE YALÇIN Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 24.2.2018
ve 'nin hazırlayıp TBMM Başkanlığı'na sunduğu ittifak modelinde en çok merak edilen konulardan biri sistemin ittifak partilerinin milletvekili sayılarını nasıl etkileyeceği oldu. Teklife göre ittifak partileri kazandıkları milletvekilliklerini aldıkları oya göre yeniden paylaşacak. AK Parti'nin 1 Kasım seçimlerindeki göstergeleri dikkate alarak yaptığı simülasyonda AK Parti MHP ittifakının 13 milletvekili daha kazandığı görüldü. Bu milletvekilliklerinin 10'u AK Parti'ye, 3'ü de MHP'ye gitti.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
13 milletvekili fazla çıkaracaklar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN