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’ta hesap verecek

NAZAN ERDEM Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 24.2.2018
16 Mart’ta hesap verecek

'da 4.5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan Sedat Keser hakkında hazırlanan iddianame Adana 7. 'nce kabul edildi. Yüreğir ilçesinde 10 Şubat'ta bir düğünde 4.5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunurken yakalanan Sedat Keser (20) tutuklanmıştı. İddianamede, şüpheli hakkında "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 45 yıl, "cebir, tehdit veya hile kullanarak çocuğu cinsel amaçlı hürriyetinden yoksun kılma" suçundan da 21 yıl olmak üzere 66 yıl hapis istendi. İl dışındaki cezaevinde bulunan Sedat Keser'in 'ta hâkim karşısına çıkacağı öğrenildi.

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16 Mart’ta hesap verecek
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