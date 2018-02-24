16 Mart’ta hesap verecek

Adana'da 4.5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan Sedat Keser hakkında hazırlanan iddianame Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Yüreğir ilçesinde 10 Şubat'ta bir düğünde 4.5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunurken yakalanan Sedat Keser (20) tutuklanmıştı. İddianamede, şüpheli hakkında "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 45 yıl, "cebir, tehdit veya hile kullanarak çocuğu cinsel amaçlı hürriyetinden yoksun kılma" suçundan da 21 yıl olmak üzere 66 yıl hapis istendi. İl dışındaki cezaevinde bulunan Sedat Keser'in 16 Mart'ta hâkim karşısına çıkacağı öğrenildi.

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