ABD’ye kızıp dil kursu bastı, 7 kişiyi rehin aldı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bulunan 'American Life' isimli yabancı dil kursuna dün 18.00 sıralarında gelen E.K. (50) havaya 5 el ateş ettikten sonra içerdeki 7 kişiyi rehin aldı. Olay yerine sevk edilen Özel Harekat Polisleri, binaya baskın düzenledi. Fırın işçisi olduğu öğrenilen E.K. gözaltına alınırken rehineler de yara almadan kurtarıldı. İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya "Şahıs, Afrin operasyonları dolayısıyla hassaslaşmış. Burası aslında İngilizce kursu ama 'American' yazısından etkilenmiş olabilir." dedi.

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