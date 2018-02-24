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'de son dakika! Teröristlerin korkunç tuzağı ortaya çıktı

Son dakika haberi... Terör örgütünden kurtarılan Maskah köyünde bir depoda bulunan elleri bağlanarak çevresine mayın ve el yapımı patlayıcı tuzaklanmış 4 yaşlı köylü, YPG/PKK'nın, 'de sivilleri silah zoruyla kaçırarak canlı kalkan yaptığının kanıtı oldu.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 24.2.2018 09:35 Güncelleme Tarihi: 24.2.2018 09:47
Afrin'de son dakika! Teröristlerin korkunç tuzağı ortaya çıktı

Terör örgütünden kurtarılan Maskah köyünde bir depoda bulunan elleri bağlanarak çevresine mayın ve el yapımı patlayıcı tuzaklanmış 4 yaşlı köylü, YPG/PKK'nın, 'de sivilleri silah zoruyla kaçırarak canlı kalkan yaptığının kanıtı oldu.

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Afrin'de son dakika! Teröristlerin korkunç tuzağı ortaya çıktı
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