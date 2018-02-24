Afrin'de son dakika! Teröristlerin korkunç tuzağı ortaya çıktı

Terör örgütünden kurtarılan Maskah köyünde bir depoda bulunan elleri bağlanarak çevresine mayın ve el yapımı patlayıcı tuzaklanmış 4 yaşlı köylü, YPG/PKK'nın, Afrin'de sivilleri silah zoruyla kaçırarak canlı kalkan yaptığının kanıtı oldu.