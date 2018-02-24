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Harekâtı’na katılacak JÖH, PÖH ve güvenlik korucuları G.Antep’teki ’nde ant içti ve cuma namazı kıldı. Akıllara kahramanları geldi

CEVDET ÖZDEMİR
CEVDET ÖZDEMİR Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 24.2.2018
Çanakkale ruhu
Suriye'deki terör gruplarına yönelik ' Harekatı' kapsamında görevlendirilen jandarma komando, Jandarma (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) timleri ve güvenlik korucuları için 'in Islahiye ilçesinde bir '' (MGM) oluşturuldu.

'TIRN AĞINIZ OLAMAZLAR'
Harekat süresince komando, JÖH, PÖH ve güvenlik korucularının barınma üslerinin burası olacağı öğrenilirken, merkez dün törenle açıldı. 2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Temel yaptığı konuşmada "Sizin tek birinizin tırnağı bin terörist etmez. Sizin hepinizi tek tek alınlarınızdan öpüyorum. Oraya gidiş nedenimiz siviller değil teröristlerdir" dedi. Konuşmanın ardından JÖH, PÖH timleri ve güvenlik korucuları, Orgeneral Metin Temel ile birlikte komando marşı söyleyip ant içti ve cuma namazı kılındı. Öte yandan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli 48 Özel Harekât polisi törenle Gaziantep'e gönderildi. 'ndaki törene İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ile meslektaşları ve yakınları katıldı. Çalışkan, polisleri duygusal bir konuşmayla uğurladı. İl Jandarma Komutanlığı'nda ise Timsahlar olarak bilinen JÖH personeli operasyona katılmak üzere Afrin'e uğurlandı. Bitlis'te de Afrin'e gönderilecek PÖH ekibi için tören yapıldı. Elazığ'da 22 Özel Harekât polisi Afrin'e uğurlandı.
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Çanakkale ruhu
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