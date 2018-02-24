CHP'li Aykut Erdoğdu'dan A Haber'e kara propaganda

Şeker fabrikalarının özelleştirilmesi ülkede tartışmalara yol açarken sosyal medyada da bununla ilgili paylaşımlar dolaşmaya başladı.

CHP'Lİ ERDOĞDU REZİL OLDU

A Haber'in ekran görüntüsün üzerine yapılan bir montajın gerçek olduğunu zanneden CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu bu paylaşımı tweetledi.

ATTIĞI TWEETİ SİLİP ÖZÜR DİLEDİ

Daha sonra paylaşımın grafik tasarım programı Photoshop'la yapıldığı bilgisini alan Aykut Erdoğdu Twitter'dan özür diledi.

A HABER SUNUCUSUNDAN KARA PROPAGANDA YAPAN CHP'Lİ ERDOĞDU'YA CEVAP

CHP'li Aykut Erdoğdu'ya bir tepki, paylaşımda ekran görüntüsü yeralan A Haber sunucusu Hikmet Öztürk'ten geldi. Öztürk sosyal medyada Aykut Erdoğdu'yu işaretleyerek verdiği cevapta, Doğruysa mı? İnanmış olamazsınız yaa!! Büyüük beyin fırtınasına filan gerek yok photoshop olduğunu anlamaya. "Aha bak ne buldum" niyeti olmadan bakınca şıp diye anlaşılır halbuki. @aykuterdogdu" ifadelerini kullandı.