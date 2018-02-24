Çocuğa istismara 22 yıl hapis cezası

Diyarbakır'da esnaf olan A.O., Aksaray'da ortaokul öğrencisi B.Ç. adlı kız çocuğuyla sosyal paylaşım sitesi üzerinden iletişim kurdu. A.O. ile arkadaşlığını ilerleten B.Ç., 20 Şubat 2016'da evi terk etti. Anne H.Ç., kızının A.O. ile mesajlaşmalarını bulup polise haber verdi. Polisin yaptığı araştırmayla B.Ç., Diyarbakır'da A.O.'nun evine düzenlenen operasyonla bulunarak ailesine teslim edildi. Evde bulunamayan A.O. ise, daha sonra başka suçtan tutuklanarak, cezaevine konuldu. Davanın 20 Şubat'ta görülen 2'nci duruşmasında mahkeme, sanık A.O.'yu 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' ve 'cinsel amaçla çocuğu hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 22 yıl hapis cezasına çarptırdı.

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