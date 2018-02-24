Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye tepki

Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Tel Aviv'deki Büyükelçiliğini mayıs ayında Kudüs'e taşıyacağını açıklaması hakkında, "ABD'nin son derece kaygı verici söz konusu kararına karşı Türkiye, Filistin halkının meşru haklarının korunması için uluslararası toplumun ağırlıklı çoğunluğu ile birlikte çaba harcamayı sürdürecektir." değerlendirmesinde bulundu.



BARIŞ ZEMİNİNİ TAHRİP ETMEKTE ISRAR EDİYORLAR

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin Tel Aviv'deki Büyükelçiliğini mayıs ayında Kudüs'e taşıyacağını açıklamasının bu ülkenin uluslararası hukuku, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Kudüs'le ilgili kararlarını ve yerleşik BM parametrelerini çiğneyerek barış zeminini tahrip etmekte ısrar ettiğini gösterdiği belirtildi.

Açıklamada, şunlara yer verildi:

"ABD ne yazık ki bu kararıyla ahiren İstanbul'da toplanan İİT Olağanüstü Zirvesinin Sonuç Bildirisine ve akabinde BM Genel Kurulu'nda alınan karara yansıyan uluslararası toplumun vicdanının sesini duymadığını ya da daha vahimi umursamadığını ortaya koymaktadır. ABD'nin son derece kaygı verici söz konusu kararına karşı, Türkiye, Filistin halkının meşru haklarının korunması için uluslararası toplumun ağırlıklı çoğunluğu ile birlikte çaba harcamayı sürdürecektir."