İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

Teröristin yanında poz verenler Türkiye'yi korkutabileceklerini sanıyorlar. İşte bu sabah etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı 1931 oldu.

BUNLAR BİR MİLLETİN KÜLLERİNDEN YENİDEN DİRİLİŞİDİR Hamdolsun dün günlerden Cuma'ydı. Mehmet'imiz Cuma namazını kılıyordu. Evde ağlaştık. Mehmet'imiz cuma ile beraber cephede görevini yerine getiriyordu. Bunlar bir milletin küllerinden yeniden dirilişidir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bunlar bir milletin küllerinden yeniden dirilişidir"

KOLLARINI KANATLARINI KIRARIZ

Bize terör örgütleri üzerinden yapılanlar, milletimizin sakalını kesmeye benzer. Halbuki biz harekete geçtiğimizde o teröristleri tümüyle imha ederek inşası için var güçleriyle çalıştıkları yapının kollarını, kanatlarını kırarız, haberleri yok. Kesilen sakal daha gür olarak çıkar ama giden kol, kanat geri gelmez.

Komandolar cuma namazı kıldı

MEHMETÇİK AFRİN'DE CEPHEDE CUMA NAMAZINI KILDI