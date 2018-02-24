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Erdoğan: Bunlar bir milletin küllerinden yeniden dirilişidir

, partisinin 6. İl Kongresinde partililere seslendi. Cumhurbaşkanı Edoğan dün 'de Cuma namazını cephede kılan Mehmetçik'leri hatırlatarak, "Hamdolsun dün günlerden Cuma'ydı. Mehmet'imiz Cuma namazını kılıyordu. Evde ağlaştık. Mehmet'imiz cuma ile beraber cephede görevini yerine getiriyordu. Bunlar bir milletin küllerinden yeniden dirilişidir." ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 24.2.2018 15:26 Güncelleme Tarihi: 24.2.2018 16:12
Erdoğan: Bunlar bir milletin küllerinden yeniden dirilişidir

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

Teröristin yanında poz verenler 'yi korkutabileceklerini sanıyorlar. İşte bu sabah etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı 1931 oldu.

BUNLAR BİR MİLLETİN KÜLLERİNDEN YENİDEN DİRİLİŞİDİR

Hamdolsun dün günlerden Cuma'ydı. Mehmet'imiz Cuma namazını kılıyordu. Evde ağlaştık. Mehmet'imiz cuma ile beraber cephede görevini yerine getiriyordu. Bunlar bir milletin küllerinden yeniden dirilişidir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bunlar bir milletin küllerinden yeniden dirilişidir"

KOLLARINI KANATLARINI KIRARIZ

Bize terör örgütleri üzerinden yapılanlar, milletimizin sakalını kesmeye benzer. Halbuki biz harekete geçtiğimizde o teröristleri tümüyle imha ederek inşası için var güçleriyle çalıştıkları yapının kollarını, kanatlarını kırarız, haberleri yok. Kesilen sakal daha gür olarak çıkar ama giden kol, kanat geri gelmez.

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Erdoğan: Bunlar bir milletin küllerinden yeniden dirilişidir
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