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İstismara anında müdahale edilecek

BETİL BAŞ Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 24.2.2018
İstismara anında müdahale edilecek
Cinsel istismarı önlemek için kurulan komisyonun 8 saatlik zirvesinde cezaların artırılmasının yanı sıra istismara uğrayan çocukları korumaya yönelik de önemli kararlar çıktı. Yargı sürecinde, istismara uğramış çocukların acil ihtiyaçları karşılanacak ve daha yoğun psikososyal destek sağlanacak. İstismara karşı koordinasyon merkezi kurularak gelen ihbarlara anında müdahale edilecek. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, "Çocuklarımız istismara uğramadan önleyici önlemlerle sorunun üstesinden gelmemiz çok daha kıymetli" dedi.
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