İstismara anında müdahale edilecek

BUGÜN NELER OLDU

Cinselistismarı önlemek için kurulan komisyonun 8 saatlik zirvesinde cezaların artırılmasının yanı sıra istismara uğrayan çocukları korumaya yönelik de önemli kararlar çıktı. Yargı sürecinde, istismara uğramış çocukların acil ihtiyaçları karşılanacak ve daha yoğun psikososyal destek sağlanacak. İstismara karşı koordinasyon merkezi kurularak gelen ihbarlara anında müdahale edilecek. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, "Çocuklarımız istismara uğramadan önleyici önlemlerle sorunun üstesinden gelmemiz çok daha kıymetli" dedi.