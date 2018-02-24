Katillere ceza yağdı

Reyhanlı'da 53 kişinin hayatını kaybettiği çifte bombalı saldırı davasında karar açıklandı. Mahkeme heyeti aralarında Nasır Eskiocak'ın da yer aldığı 9 sanığa 53'er kez ağırlaştırılmış ve 4'er bin yıl hapis cezası verdi. Diğer 13 sanığın ise 22 buçuk yıla kadar cezalandırılmasını kararlaştıran heyet, Soçi Zirvesi'ne sahte kimlikle katılan Mihraç Ural'la birlikte firari 8 sanığın dosyasını ise ayırdı. Diğer 3 sanık ise beraat etti. Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te gerçekleştirilen bombalı saldırı sonrası 5'i çocuk 1'i bombacı olmak üzere 53 kişi hayatını kaybetmişti. Yaralı 1 kişinin da hastanede hayatını kaybetmesiyle saldırıda ölen kurban sayısı 53'e çıkmıştı. Bombalı terör saldırısı sonrası 8'i firari 33 sanık hakkında Ankara 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılmıştı. Yaklaşık 5 yıl boyunca görülen davada dün karar duruşması yapıldı. Duruşmaya, taraf avukatları ve müştekiler katıldı. Tutuklu sanıklar ise bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

SANIKLARA REKOR CEZA

Sanık ve avukatlarına esasa ilişkin son sözleri soruldu. Sanık avukatı davanın kilit ismi tutuklu Nasır Eskiocak'a, "El Nusra'ya silah ticareti yapmaya çalışırken yakalanıp Amerika'da tutuklanan Mehmet Gezer'in Reyhanlı patlamasıyla ilgisinin olup olmadığının sorulmasını talep ediyorum" dedi. Bunun üzerine mahkeme başkanı Eskocak'a söz verdi. Bombalı saldırı suçlamalarını kabul etmeyen ve kendisini kaçakçı olarak tanımlayan Eskiocak ise, "Daha önce verdiğim ifadede nakliyatını yaptığımız uyuşturucunun asıl sahibinin adını açıklamamıştım. Şimdi bu kişiyi açıklıyorum. Bu kişi uyuşturucu baronu Mehmet Gezer'dir" diye yanıtladı. Tüm sanıklar son savunmalarında suçsuz olduklarını iddia ederek beraat talebinde bulundu. Ardından esas hakkındaki kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklardan Nasır Eskiocak, Mehmet Genç, Yusuf Büyükkasım, Ahmet Mansuroğlu, Doğan Özdemir, Süleyman Evet, Ergin Ördek, Fikret Nazik ve Mehmet Kılıç'a "anayasal düzeni yıkmaya teşebbüs" ve "bombalama eylemi nedeniyle 5'i çocuk 53 kişinin ölümüne neden olmak" suçlamalarından 53'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis verdi. Bu 9 kişi ayrıca, "silahlı terör örgütüne üye olma ve yardım etme" gibi suçlarla, "bir kadının düşük yapmasına yol açma" suçlamalarından da 4'er bin yıl hapis cezasına çarptırıldı.

URAL'IN DOSYASI AYRILDI

Tutuklu sanıklardan 13'ü hakkında ise 15 yıldan 22 buçuk yıla kadar hapis cezası verildi. 3 sanığın beraatına karar veren mahkeme heyeti aralarında terörist Mihraç Ural'ın da bulunduğu 8 sanığın ise dosyasının ayrılmasına hükmetti.

KAN: ADALETİN TECELLİ ETMESİNİ BEKLİYORUZ

Karar duruşmasını yakından takip eden ve ardından açıklama yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakcı Kan, Reyhanlı'da 2013'te gerçekleştirilen bombalı terör saldırısını gerçekleştirenlerin toplumu ayrıştırmaya çalıştıklarına dikkat çekti. Kan, "Bugün karar çıkmasını ve adaletin tecelli etmesini bekliyoruz. O dönem farklı makamlardaki, farklı vazifelerdeki FETÖ'cüler bu davayı ve dava sürecini farklı şekilde yine toplumu ayrıştırmak için kullanmaya çalıştılar" dedi. Hatay'daki kanlı saldırıda biri canlı bomba olmak üzere 53 kişi hayatını kaybetmişti. Davanın bir numaralı sanığı Acilciler örgütü lideri Mihraç Ural'ın dosyası firari olduğu için ayrıldı. Ural ve örgütü Suriye'de rejim saflarında savaşıyor.