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Afrin'de nefes nefese operasyon

sınırını teröristlerden tamamen temizleyen Mehmetçikler, Batı hattında da Racu ve Cinderes belde merkezlerine ilerleyişine devam ediyor. Teröristlerin keskin nişancı ateşlerine rağmen Mehmetçik öncülüğündeki savaşçıları nefes nefese bir çatışmaya giriyor. Mermiler arasında ’ne ilerlemeye devam eden birlikler yaklaşık 2 saatlik bir çatışmanın ardından köyü temizlemeyi başarıyor.

Uğur YILDIRIM
UĞUR YILDIRIM Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 24.2.2018 19:28 Güncelleme Tarihi: 24.2.2018 20:53
Afrin'de nefes nefese operasyon

'nın Afrin'deki terör hedeflerine yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı 36'ıncı gününe girdi. Mehmetçik öncülüğündeki savaşçıları 3 koldan birden Afrin'e doğru ilerleyişine devam ediyor.

Afrin'de nefes nefese operasyon

Kuzey ve Doğu hattında yaklaşık 45 kilometrelik bir alanda hakimiyet sağlayan Mehmetçik, sınırını teröristlerden tamamen temizlemeyi başarırken Batı hattında da Racu ve Cinderes belde merkezlerine ilerleyişine devam ediyor.

Cepheden sıcak çatışma görüntüleri

HAMLURAK KÖYÜ'NE OPERASYON

Dağlık arazide Racu'ya doğru ilerleyişe devam eden birliklerle bölgedeki /'lı teröristler arasında sıcak çatışmalar yaşanıyor. Sabah Gazetesi'nin ulaştığı görüntülerde Mehmetçik ile operasyona katılan savaşçıları Racu beldesinin hemen güneyinde bulunan Hamlurak Köyü'ne operasyon düzenliyor.

2 SAATTE TEMİZLENDİ

Teröristlerin keskin nişancı ateşlerine rağmen ilerleyişine devam eden Mehmetçik öncülüğündeki ÖSO savaşçıları nefes nefese bir çatışmaya giriyor. Mermiler arasında 'ne ilerlemeye devam eden birlikler yaklaşık 2 saatlik bir çatışmanın ardından köyü temizlemeyi başarıyor

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Afrin'de nefes nefese operasyon
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