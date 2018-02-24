TSK'nın Afrin'deki terör hedeflerine yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı 36'ıncı gününe girdi. Mehmetçik öncülüğündeki ÖSO savaşçıları 3 koldan birden Afrin'e doğru ilerleyişine devam ediyor.



Afrin'de nefes nefese operasyon

Kuzey ve Doğu hattında yaklaşık 45 kilometrelik bir alanda hakimiyet sağlayan Mehmetçik, Kilis sınırını teröristlerden tamamen temizlemeyi başarırken Batı hattında da Racu ve Cinderes belde merkezlerine ilerleyişine devam ediyor.



Cepheden sıcak çatışma görüntüleri



HAMLURAK KÖYÜ'NE OPERASYON

Dağlık arazide Racu'ya doğru ilerleyişe devam eden birliklerle bölgedeki PYD/PKK'lı teröristler arasında sıcak çatışmalar yaşanıyor. Sabah Gazetesi'nin ulaştığı görüntülerde Mehmetçik ile operasyona katılan ÖSO savaşçıları Racu beldesinin hemen güneyinde bulunan Hamlurak Köyü'ne operasyon düzenliyor.





2 SAATTE TEMİZLENDİ

Teröristlerin keskin nişancı ateşlerine rağmen ilerleyişine devam eden Mehmetçik öncülüğündeki ÖSO savaşçıları nefes nefese bir çatışmaya giriyor. Mermiler arasında Hamrulak Köyü'ne ilerlemeye devam eden birlikler yaklaşık 2 saatlik bir çatışmanın ardından köyü temizlemeyi başarıyor