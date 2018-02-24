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Son Dakika Haberi: Erdoğan turuna çıkacak

Son dakika haberi... Erdoğan, Cezayir, Moritanya, Senegal ve Mali'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 24.2.2018 12:47 Güncelleme Tarihi: 24.2.2018 13:41
Son Dakika Haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan Afrika turuna çıkacak

, Cezayir, Moritanya, Senegal ve Mali'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek.

CEZAYİR, MORİTANYA, SENEGAL VE MALİ'YE GİDECEK

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, 26 Şubat-2 Mart tarihleri arasında turu kapsamında Cezayir, Moritanya, Senegal ve Mali'ye gidecek.

Ziyaretleri vesilesiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, mevkidaşlarıyla yapacağı baş başa ve heyetler arası görüşmelerinde, ilgili ülkelerle ikili ilişkilerin ve iş birliğinin tüm yönleriyle ele alınması, bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.

CEZAYİR'İ CUMHURBAŞKANI SIFATIYLA İLK KEZ ZİYARET EDECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin, Afrika'daki güçlü tarihi bağları bulunan ve önemli ekonomik ortaklarından Cezayir'i, "cumhurbaşkanı" sıfatıyla ikinci kez ziyaret edecek.

Cezayir'den sonra Sahraaltı Afrika'da Moritanya'da 28 Şubat Çarşamba günü temaslarda bulunacak Erdoğan, bu ziyareti takiben ikili ilişkilerin mükemmel düzeyde seyrettiği Senegal'e geçecek.

Ziyaret programının son durağında ise köklü tarihi ve kültürel ilişkilere sahip olunan Mali yer alacak.

ZİYARETLER TARİHİ ÖNEME SAHİP

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Moritanya ve Mali'yi ziyaretlerinin, Türkiye'den bu ülkelere "cumhurbaşkanı" düzeyinde gerçekleştirilen ilk resmi ziyaretler olması bakımından tarihi öneme sahip olduğu belirtildi.

Ziyaretler kapsamında, Cezayir ve Senegal'de iş forumları da düzenlenecek.

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