Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Son Dakika Haberi: Polisten kaçarken duvara çarptılar, her şey ortaya saçıldı

Son Dakika Haberi: Polisten kaçarken duvara çarptılar, her şey ortaya saçıldı

Son dakika haberi... 'da polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçarken kaza yapan araçtaki iki şüpheliden biri yakalandı, diğeri ise ara sokaklarda izini kaybettirdi. Zanlıların kaçarken attıkları poşetin içinden satışa hazır 567 paket esrar çıktı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 24.2.2018 08:03 Güncelleme Tarihi: 24.2.2018 08:28
Son Dakika Haberi: Polisten kaçarken duvara çarptılar, her şey ortaya saçıldı

'da polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçarken kaza yapan araçtaki iki şüpheliden biri yakalandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'nde Yunus ekipleri, şüphe üzerine 01 EPK 56 plakalı hafif ticari aracı durdurmak istedi.

"Dur" ihtarına uymayarak kaçan araçtaki iki zanlı ile ekipler arasında kovalamaca yaşandı.

Ara sokaklarda duvara çarpan araçtaki bir kişi yakalandı, diğer şüpheli ise ara sokaklarda izini kaybettirdi.

Şüphelilerin kaçarken attıkları poşetin içinden satışa hazır 567 paket esrar çıktı.

Kaçan zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Son Dakika Haberi: Polisten kaçarken duvara çarptılar, her şey ortaya saçıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN