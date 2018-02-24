Son Dakika Haberi: Polisten kaçarken duvara çarptılar, her şey ortaya saçıldı

Adana'da polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçarken kaza yapan araçtaki iki şüpheliden biri yakalandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'nde Yunus ekipleri, şüphe üzerine 01 EPK 56 plakalı hafif ticari aracı durdurmak istedi.

"Dur" ihtarına uymayarak kaçan araçtaki iki zanlı ile ekipler arasında kovalamaca yaşandı.

Ara sokaklarda duvara çarpan araçtaki bir kişi yakalandı, diğer şüpheli ise ara sokaklarda izini kaybettirdi.

Şüphelilerin kaçarken attıkları poşetin içinden satışa hazır 567 paket esrar çıktı.

Kaçan zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.