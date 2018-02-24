Son Dakika Haberi: TSK, mühimmat konvoyunu sivillerden ayırıp vurdu

Genelkurmay Başkanlığından, YPG/PKK-DEAŞ terör örgütlerine ait 30-40 araçtan oluşan ve içinde teröristlerle silah ve mühimmat taşıyan konvoyun, Afrin'in güneydoğusundan şehre yaklaşırken tespit edildiği ve kentten 15 kilometre kadar uzaktayken kara ateş destek vasıtalarıyla vurulduğu bildirildi. TSK, iki şüpheli konvoydan sadece mühimmat yüklü olduğu tespit edileni vururken, sivillere ait konvoy hedef alınmadı.

KONVOY ŞEHRE YAKLAŞIRKEN TESPİT EDİLDİ

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, YPG/PKK-DEAŞ terör örgütlerine ait 30-40 araçtan oluşan ve içinde teröristler ile silah ve mühimmat taşıyan konvoyun, Afrin'in güneydoğusundan şehre yaklaşırken tespit edildiği belirtildi.

ATIŞ DESTEK VASITALARIYLA VURULDU

Açıklamada, bu konvoyun şehirden 15 kilometre kadar uzakta olduğu sırada kara ateş destek vasıtalarıyla vurulduğu duyuruldu.

Ayrıca açıklamada, "Harekat sırasında yalnızca YPG/PKK-DEAŞ terör örgütlerine ait anılan konvoy hedef alınmış ve her zaman olduğu gibi sivillerin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmiştir." ifadesine yer verildi.

KONVOYUN VURULMA ANI PAYLAŞILDI

Öte yandan, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Afrin'e doğru ilerleyen terör örgütü konvoyunu vurmasına ilişkin görüntüler, sosyal medya aracılığıyla paylaşıldı.

Vurularak imha edilen konvoyun üzerinden kalkan duman bulutu kameraya yansıdı. Yanan aracın arka arkaya infilak etmesinin, mühimmat yüklü olduğunu kanıtladığı belirtildi.

SİVİLLERE AİT KONVOY YOLUNA DEVAM ETTİ

Askeri kaynaklardan alınan alınan bilgiye göre, TSK'nın ateşinden önce, Afrin'e yaklaşan iki konvoy tespit edildi.

Bunlardan birinde Afrin'in güneyindeki Basutah bölgesinden gelen sivillerin bulunduğu tespit edilirken, diğerinde terör örgütüne mühimmat götürüldüğü anlaşıldı.

Terör örgütü konvoyu vuruldu

TSK unsurları, sivillerin yer aldığı konvoya müdahalede bulunmazken mühimmat yüklü araçların yer aldığı konvoyu vurdu.

Kaynaklar, TSK'nın Zeytin Dalı Harekatı'nda sivillere yönelik hassasiyetin Türkiye'nin tarihi miras ve kültürel değerlerine uygun olarak özenle sürdürüldüğüne dikkati çekti.

YERLİ VE MİLLİ SİLAHLAR BAŞARDI

TSK sahadaki bu performansı ile neredeyse imkânsızı başararak bir kez daha tarihe geçti. Bu şekildeki hedefleri Mehmetçiğin dışında vuran dünyada başka bir ordu yok. Hiç kuşkusuz bu başarıda yerli ve milli silahlar çok önemli bir yer tutuyor.