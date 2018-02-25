15 Temmuz gazisi doktor gönüllü olup Afrin’e gitti

Darbe girişiminde yaralanan Dr. Mehmet Celal Almaz, Zeytin Dalı Harekâtı'nda görev yapan Mehmetçik'e destek olmak için Afrin'e gitti. Ankara Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı bünyesinde yer alan hekimlerden Dr. Mehmet Celal Almaz Zeytin Dalı Harekatı için sınıra yakın bölgelerde oluşturulan acil sağlık birimlerinde görev yapmak için gönüllü olarak yola çıktı. FETÖ'nün 15 Temmuz
darbe girişiminde, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde helikopterden açılan ateş sonucu 15 yerinden yaralanan Dr. Almaz, diğer sağlık çalışanlarıyla 20 gün boyunca sınırda görev yapacak. Darbecilere direnen Almaz, o gece yanındaki birçok kişinin şehit olduğunu ifade ederek şöyle konuştu: "Düşmanın adı ne olursa olsun, içten ya da dıştan hepsine 15 Temmuz'da verdiğimiz mücadeleyi yine vereceğiz. Bugün de yine Afrin'de kahraman Mehmetçiğimize destek vermeye devam etmek için gönüllü olarak vazife aldım. Sağlık çalışanları olarak terörle mücadelede her zaman devletimizin yanındayız."