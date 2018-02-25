Afrin Gazisi: Yaralarım iyileşir de vatansız ve milletsiz asla olmaz

Afrin'de 10 Şubat'ta teröristlerce düzenlenen, 9 askerin şehit olduğu saldırıda yaralanan ve Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi tamamlanan Uzman Çavuş Solmaz, Bitlis'teki baba evine geldi.

"AFRİN'İ TERÖRDEN TEMİZLEYECEĞİZ"

Afrin gazisi Solmaz, yaptığı açıklamada, Tatvan 10. Komando Tugay Komutanlığında görev yaptığını belirtti.

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında oradaki köyleri terörden temizlerken 10 Şubat'ta bölgede kendisinin de içinde yer aldığı birliğin saldırıya uğradığını anımsatan Solmaz, şöyle konuştu:

"Saldırıda ben de yaralandım. Ancak bir an önce iyileşip çağırırlarsa seve seve düşünmeden bir daha giderim. Bölgede çok iyi ilerliyoruz. Zor veya basit hiç fark etmiyor. Bir kere kararlıyız, ilerleyeceğiz. Afrin'i terörden temizleyeceğiz. Oradayken Afrin'e yaklaşık 20 kilometre vardı. Ama arkadaşlarımız şu anda da çok iyi ilerliyor. Eğer bugün Türk birlikleri oraya girmeseydi, gördüğünüz tünellerle yer altından Türkiye'ye girilecekti. Bundan 10 ila 15 yıl sonra Türkiye'nin halini düşünemezdik. Ülkemiz açısından bu harekat çok iyi oldu."

Afrin'in her türlü terörden temizlenmesi için kararlı olduklarını ve bu yola baş koyduklarını dile getiren Solmaz, "Hiç şikayetçi değilim, çok gururluyum. Seve seve yine oraya hiç düşünmeden giderim. Birçok yerimde yara var. Yaralarım iyileşir de vatansız ve milletsiz asla olmaz. Allah kimseyi vatansız milletsiz bırakmasın." dedi.

Baba İhsan Solmaz da oğluna kavuşmanın mutluluğuna yaşadıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Benim bir çocuğum Afrin'de yaralandı. 3 çocuğum daha var. Yarın isteseler 3'ünü de gönderirim. Vatan sağ olsun. Oğlumu yaralı olarak görsem dahi mutluyum. Gerekirse kendimde giderim. İnşallah büyüklerimiz bu mücadeleye devam ederler. Ülkemizin bekası için hiç arkama bakmadan kendimi de çocuklarımı da feda ederim. Terör bitecek başka çaresi yok. Terör bitmediği müddetçe bitmeden bize huzur yok."

Amca Necati Solmaz da yeğenini bayram havası içinde gururlu şekilde gönderdiklerini anımsatarak, "Biz korucular da gitmeye hazırız. Gitmek için bir kez başvuru yaptık. Başka yerlerdeki arkadaşlarımız gitti. Biz de gitmek istiyoruz. Götürürlerse seviniriz ve seve seve gideriz. Vatan sağ olsun. Bu harekat olmasaydı ilerisi için çok kötü olurdu. Çünkü bunlar gittikçe içimize sızmaya çalışıyor. Ne kadar erken davranırsak bizim için daha iyi olur. İnşallah bu iş en kısa zamanda biter. Çünkü bunun başka çözümü ve yolu yok." ifadelerini kullandı.