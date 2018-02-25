Son dakika: Afrin Harekatı'nın birinci ayağı tamamlandı!

ÖMERANLI KÖYÜNDE EĞİTİM KAMPI



Doğu cephesinde TSK öncülüğünde ilerleyişini sürdüren Özgür Suriye Ordusu, Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında terör örgütü YPG/PKK'ya ait bir kampı ele geçirdi. Afrin ilçesinin kuzeydoğusunda bulunan Şeran beldesine bağlı Ömeranlı köyünde, ÖSO birliklerinin ele geçirdiği kamp, teröristlerin silahlı eğitim kampı olarak kullanıyordu. Kamp alanında dikkat çeken detaylardan biri de teröristlerin, üzerine PKK'nn elebaşı Apo adını yazdıkları bir kayanın üst kısmını insan başı şeklinde yontmaya çalışarak, elebaşının yüzünü kabartma halinde resmettikleri dikkati çalışması oldu. ÖSO güçleri, kampın ele geçirilmesinin ardından kayada yüzün resmedildiği bölümü tahrip ederken, barınaklarda örgüte ait çok sayıda flama ve dökümanı da imha etti.





Afrin Harekatı'nın birinci ayağı tamamlandı!

HALK COŞKUYLA KARŞILADI



ÖSO'ya bağlı 1. Mugavir Tugayı savaşçıları Meydan Akbez Köyü'nde halk tarafından coşkuyla karşılandı. Afrin'in kuzeydoğusunda giren askerlerin köyü kontrol etmesiyle birlikte Azez-Racu arasındaki hat birleşmiş oldu.

YENİ HEDEF MEYDANKİ BARAJI



Ömeranlı Köyü'nün ve askeri kampının ele geçirilmesinin ardından Afrin'in içme suyu ve elektrik ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayan Meydanki Barajı'na doğru ilerlemeye başlayan Mehmetçik öncülündeki ÖSO militanları, baraj havzasına ulaştı. Afrin Nehri üzerine kurulan Meydanki Barajı ve çevresi doğu cephesinde terör örgütünün cephanelerinin ve üslerinin olduğu bölge olarak biliyor.

2018 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ



Harekâtın başlangıcından bu yana 2 bin 18 terörist etkisiz hale getirildi. Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, harekât kapsamında terör örgütleri PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensubu teröristlerin etkisiz hale getirilmesine yönelik kara ve hava operasyonları devam edildiği de ifade edildi.

BOMBA İMHA EKİPLERİ İŞ BAŞINDA



Afrin'de terör unsurlarından arındırılan bölgelerde, güvenlik güçlerinin mayın ve el yapımı patlayıcı imhası da sürüyor. Teröristlerin kaçarken harekâta katılan askerleri hedef almak için hazırladığı çok sayıda tuzak, eğitimli köpekler ve dedektörler tarafından tespit edildikten sonra askerler tarafından bir bir imha ediliyor.